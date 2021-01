Breel Embolo domani sera non sarà in campo perchè ha violato il protocollo Covid. I dettagli della vicenda

Il Borussia Mönchengladbach ha comunicato che Breel Embolo domani sera non sarà in campo per la gara contro il Werder Brema valida per la 17esima giornata di Bundesliga.

L’attaccante svizzero, come confermato dal club, ha violato il protocollo Covid e secondo quanto riferito dalla Bild avrebbe partecipato ad una festa con 23 persone a Essen.