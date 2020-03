Sedici società polacche andranno in isolamento volontario a causa dell’emergenza Coronavirus: il motivo

Il campionato polacco potrebbe concludersi nel giro di due mesi grazie all’iniziativa avanzata dal presidente del Rakow Czestochowa, Michal Swierczewski, in seguito all’emergenza Coronavirus.

Sedici squadre andranno in isolamento in vari hotel del paese. In questo modo si potrebbero disputate le ottantotto partite mancanti alla chiusura della stagione.