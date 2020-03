Emergenza coronavirus, 500 euro al mese per i lavoratori sportivi. Nel prossimo decreto indennità per superare il momento difficile

Un’indennità di 500 euro mensili per chi lavora nel mondo dello sport. La norma – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – è stata inserita nella bozza di decreto che probabilmente verrà ufficializzato oggi.

Chi lavora nel mondo dello sport e non può più operare in queste settimane, riceverà 500 euro mensili per far fronte a questa situazione di emergenza. Intanto la B ha chiesto di rinviare le scadenze fiscali per i club.