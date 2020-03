Emergenza Coronavirus: agente della scorta di Conte positivo al tampone

Anche un agente della scorta del Premier Giuseppe Conte positivo al Coronavirus: la nota proveniente da Palazzo Chigi

Un membro della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato positivo al test del Coronavirus. L’Ansa ha riportato la nota giunta da Palazzo Chigi, nella quale si precisa come l’esame del tampone del Premier abbia ottenuto un esito negativo.

«In merito alla notizia della positività al Covid 19 di un uomo della scorta del Presidente del Consiglio, si precisa che nelle ultime settimane non c’è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni. Il Presidente Conte nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo».