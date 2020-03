Emergenza Coronavirus, Albertini: «Serie A cancellata? E’ una possibilità»

Le parole di Demetrio Albertini, ex dirigente FIGC, sul destino della Serie A 2019/20, dopo il blocco a causa dell’emergenza Coronavirus

Nell’intervista pubblicata sul sito ufficiale del Barcellona, Demetrio Albertini ha parlato delle opzioni considerate per la conclusione del campionato di Serie A.

«Non scartiamo l’ipotesi che si possa giocare in estate, così come non scartiamo che si cancelli la stagione o che si disputi seguendo un sistema di playoff per promozioni e retrocessioni. Lavoriamo già a queste possibilità, ma è molto difficile in questo scenario di incertezza nel quale dobbiamo ricordare che la salute è la più importante».