Emergenza Coronavirus: allenamenti Udinese, probabile stop prolungato

Domani scade l’isolamento per i giocatori dell’Udinese: ancora incertezze sul ritorno al Bruseschi per riprendere gli allenamenti

L’isolamento dei giocatori dell’Udinese, deciso dopo la notizia dei casi di positività al Coronavirus di alcuni calciatori della Fiorentina, terminerà domani.

La società non ha tuttavia chiarito quando i friulani faranno ritorno al Bruseschi per riprendere gli allenamenti. Come si apprende da Tuttoudinese.it, difficilmente le attività dell’Udinese ripartiranno prima del 3 aprile.