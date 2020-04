Emergenza Coronavirus: annullato il torneo di Wimbledon

L’emergenza Coronavirus cancella il torneo di tennis più famoso al mondo. Wimbledon non si giocherà quest’anno

La decisione era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Il torneo di Wimbledon non si giocherà quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale il torneo non si disputerà.

«È con grande rammarico che il consiglio principale dell’All England Club (AELTC) e il comitato di gestione del torneo hanno deciso oggi che i campionati 2020 saranno cancellati a causa di problemi di salute pubblica legati all’epidemia di coronavirus. I 134th Championships andranno invece in scena dal 28 giugno all’11 luglio 2021»