Emergenza Coronavirus, all’asta maglia Florenzi contro Liverpool

La Roma promuove un’altra iniziativa contro l’emergenza Coronavirus. I giallorossi hanno messo all’asta la maglia di Alessandro Florenzi, indossata nella semifinale d’andata Liverpool-Roma del 2017/18.

Il ricavato andr├á all’ospedale Spallanzani. Si parte da una base d’asta di 500 dollari.

Fancy owning Alessandro Florenzi’s 2017-18 Champions League away shirt from our semi-final with Liverpool?

Bid now with all proceeds going towards our #COVID19 fundraiser ­čĺ¬

Ô×í´ŞĆ https://t.co/r69Fnect3g pic.twitter.com/lteXIF7jjB

ÔÇö AS Roma English (@ASRomaEN) March 16, 2020