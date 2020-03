Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato delle misure da prendere per l’emergenza Coronavirus: le sue parole

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato ai microfoni di RTL: ecco le sue parole sulle misure da prendere per l’emergenza Coronavirus.

«Se vogliamo salvare la Ligue 1, deve finire prima dal 30 giugno, anche se a porte chiuse. Se necessario, rinunciando alla Champions League e alle coppe nazionali. Non possiamo prolungare questa stagione per tutta l’estate perché avrebbe un’influenza sul prossimo corso, che è molto importante per i diritti televisivi».