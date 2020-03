Emergenza coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni alla Regione Lombardia

Emergenza coronavirus, l’attuale presidente del Monza Silvio Berlusconi dona 10 milioni alla Regione Lombardia

Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza, ha deciso di donare 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per la realizzazione di 400 posti letto di terapia intensiva.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la donazione servirà per costruire nuovi posti presso l’ospedale temporaneo che si sta organizzando alla Fiera di Milano. «Non possiamo, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili degli ospedali», queste le parole del numero uno del club brianzolo.