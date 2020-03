Emergenza Coronavirus: Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro alla Regione Lombardia, come annunciato sui social

Silvio Berlusconi si è reso protagonista di un’iniziativa davvero da applausi. L’ex presidente del Milan, ora patron del Monza, ha donato 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus.

La somma elevata potrà essere utilizzata per il completamento di 400 posti in terapia intensiva alla Fiera di Milano, in via di definizione o per altre emergenze sempre relative alla lotta incessante a livello medico al Coronavirus.