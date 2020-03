Emergenza coronavirus, Bertolaso positivo al COVID-19

Emergenza coronavirus: Bertolaso, ex Capo della Protezione Civile e attuale consulente del Governatore Fontana è risultato positivo

L’ex Capo della Protezione Civile e attuale consulente del Governatore Fontana in Lombardia Guido Bertolaso, è risultato positivo al Covid-19.

Per il momento non ci sono sintomi gravi, ma l’ex capo della Protezione Civile è stato messo in isolamento insieme ai suoi più stretti collaboratori. Ad annunciare la notizia lo stesso Bertolaso tramite un comunicato sulla sua pagina facebook: «Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese».