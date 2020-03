Emergenza Coronavirus, il bollettino del 12 marzo: 213 guariti in più

Emergenza Coronavirus, bollettino del 12 marzo: sono 213 i guariti in più rispetto a ieri. 289 i deceduti per un totale di 1016

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino del 12 marzo nella consueta conferenza stampa. Questi i numeri.

2651 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In questo momento, i contagiati in Italia sono 12839 e i decessi registrati nell’ultimo giorno sono 189 (98% con un’età superiore ai 68 anni). I nuovi guariti sono 213, per un totale di 1258. Sono 1153 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 6650 le persone ricoverate con sintomi.