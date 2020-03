Emergenza Coronavirus, Bolsonaro: «È un semplice raffreddore»

Emergenza Coronavirus, le parole del presidente del Brasile Jair Bolsonaro in conferenza stampa sul COVID19

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha minimizzato in conferenza stampa l’epidemia Coronavirus che sta mettendo in ginocchio diversi paesi europei. Queste le parole di Bolsonaro.

«I mezzi di sussistenza delle famiglie devono essere salvaguardati. Dobbiamo tornare alla normalità. Ci sono alcune autorità statali e municipali che devono abbandonare le politiche della terra bruciata come il divieto di trasporto, la chiusura di attività commerciali e il confinamento di massa. Nel mio caso, data la mia storia atletica, se dovessi essere infetto la cosa non mi preoccuperebbe. Per me non sarebbe niente più che un’influenza o un raffreddore».