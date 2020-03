Emergenza Coronavirus: parte la campagna “I give for health, and you?”

Emergenza Coronavirus: parte la raccolta fondi ideata dal manager Luca Scolari “I give for healt, and you”: ecco di cosa si tratta

Il mondo dello sport si sta mobilitando per l’emergenza Coronavirus. Luca Scolari, manager noto per “Assist for peace” campagna con la quale ha realizzato il campo da calcio a Betlemme per Davide Astori, racconta a Tuttosport cosa sia “I give for healt, and you?”.

SCOLARI – «L’obiettivo è quello di realizzare una campagna mondiale di raccolta fondi che coinvolga i grandi atleti attraverso la donazione di una somma pari almeno al 5% del proprio guadagno annuo. Al CIO sarà proposto di valutare le richieste di singoli stati per l’acquisto e la consegna di apparecchiature sanitarie e respiratori. Sono sicuro che l’amico e presidente Giovanni Malagò prenderà a cuore questa iniziativa».