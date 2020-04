Emergenza coronavirus, campionati fermi: ma in Tagikistan si gioca

Emergenza coronavirus, tutti i campionati sono fermi: ma in Tagikistan si gioca comunque, ieri la Supercoppa

Il mondo dello sport è completamente fermo. Anche il calcio ha subito una brusca frenata, con tutti i campionati europei e mondiali fermi. Tranne in Tagikistan, dove ieri è partita la stagione.

Nel paese asiatico l’emergenza coronavirus non ferma la Supercoppa, vinta dall’Istiklol di Dushanbe sul Khujand per 2-1. Per il momento il Tagikistan rimane uno dei paesi in cui ancora si gioca a calcio, nonostante tutto.