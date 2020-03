Emergenza Coronavirus, Caputo dopo il gol: «Restate a casa» – FOTO

Il messaggio sull’emergenza Coronavirus di Ciccio Caputo ai tifosi dopo il gol del vantaggio che ha sbloccato Sassuolo Brescia – FOTO

«Andrà tutto bene, restate a casa». Questo il messaggio mostrato alle telecamere di Sassuolo-Brescia da Ciccio Caputo dopo il gol dell’1-0.

Presa di posizione importante, quella dell’attaccante neroverde, in un momento particolarmente delicato non solo per la Serie A ma per tutta l’Italia. Il giocatore ha invitato tutti i telespettatori a rimanere nelle rispettive case per evitare la diffusione del Coronavirus.