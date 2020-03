Emergenza coronavirus, c’è l’ipotesi di sospendere il Fair Play Finanziario: nei prossimi incontri la UEFA potrebbe intervenire

Sospendere il Fair Play Finanziario. Non per sempre, ma almeno per un anno. L’idea, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, potrebbe concretizzarsi nei prossimi incontri.

Già da tempo l’ipotesi rimbalza tra i vari club coinvolti in Europa, ma Ceferin potrebbe portarla sul tavolo nelle prossime riunioni. Un modo per poter far fronte alla situazione di emergenza che sta tenendo in apprensione tutto il mondo.