Emergenza Coronavirus, Conte: «La nostra battaglia non conosce confini»

Giuseppe Conte ha parlato dei prossimi interventi del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus: le sue parole

Il Presidente del Consilio Giuseppe Conte è intervenuto al Senato: queste le sue parole sull’emergenza Coronavirus.

«Abbiamo agito prima di qualunque altro Paese e la nostra battaglia non conosce confini. Nel Decreto Legge del prossimo mese puntiamo a destinare non meno di 50 miliardi di euro a famiglie, imprese e lavoratori. Serviranno i Covid-bond. Questa è una battaglia che si vince tutti insieme, altrimenti a perdere saremo tutti. Il virus è come il vento, va dove vuole. Noi non abbiamo nulla da imputarci».