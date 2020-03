Emergenza Coronavirus, Conte: «Momento di scelte anche tragiche»

Il Premier Giuseppe Conte ha parlato delle misure prese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole

CONTE – «Siamo consapevoli che è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del Paese. Ed e’ per questo che le nostre scelte sono sempre molto ponderate Con gli ultimi provvedimenti abbiamo deciso di rallentare il motore del Paese senza però bloccarlo completamente. Ci aspettano settimane molto impegnative. Per questo serve davvero la collaborazione e uno sforzo in piu’ da parte di tutti. Stiamo affrontando la crisi più difficile dal dopoguerra. Anche gli italiani ne sono consapevoli. Questo e’ il momento delle scelte, delle scelte anche tragiche».