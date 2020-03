Emergenza Coronavirus, Conte: «Non si può far finta di niente»

Il tecnico dell’Inter Conte ha affrontato il tema Coronavirus al termine della partita contro la Juventus

Antonio Conte ha affrontato il tema legato all’emergenza Coronavirus al termine della partita contro la Juventus, disputata in un Allianz Stadium a porte chiuse: «Siamo tutti essere umani, è inevitabile ci siano preoccupazioni».

«Non si può far finta di niente e gestire certe situazioni è complicato. Mi auguro vengano prese le migliori decisioni per tutelare indistintamente tutti. Ci rimettiamo agli organi competenti, non possiamo fare altro», ha detto il tecnico dell’Inter.