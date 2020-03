Le gare a porte chiuse porteranno un conto salato. Ora però i diritti non sono più al sicuro, si perderanno 20 milioni per un mese

L’emergenza coronavirus obbligherà il calcio a giocare a porte chiuse: un danno da non sottovalutare nemmeno in ottica ricavi e diritti TV, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I club di serie A – si legge – avranno delle perdite per circa 20 milioni di euro. Non solo, ci sarà anche una perdita prevista per la vendita dei prossimi diritti.