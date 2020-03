Emergenza Coronavirus, Curva Nord Brescia: «Troppi morti, non torneremo sugli spalti»

La Curva Nord del Brescia, in caso di ripresa della Serie A, non tornerà a tifare per rispetto nei confronti delle vittime del Coronavirus

La Curva Nord non tornerà a sostenere il Brescia qualora dovesse riprendere il campionato di Serie A. Questa la decisione del gruppo organizzato, a seguito delle numerose morti in Lombardia e nel mondo a causa del Coronavirus.

Ecco il comunicato della Curva:

«Troppe lacrime, Troppi morti. Troppe sono le pagine di necrologi che riempiono i nostri giornali di persone che continuano a morire nella solitudine di un letto d’ospedale, lontano dall’affetto dei propri cari che, rinchiusi nelle proprie case, vengono avvisati della triste perdita da una telefonata. È proprio la frustrazione derivante dall’impossibilità di stare vicino a chi di noi sta soffrendo e a chiunque è in prima linea a rischio della propria vita, che abbiamo deciso che La Curva Nord Brescia, all’eventuale ripresa del campionato e riapertura degli stadi, non torneremo a tifare sugli spalti in osservanza di un doveroso rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo in questo drammatico periodo. La Curva Nord Brescia».