Il Governo vara il decreto contro gli spostamenti per combattere l’emergenza Coronavirus: le parole del Capo di Stato della Spagna

La Spagna segue l’esempio dell’Italia e approva un decreto simile a quello promosso dal Governo Conte. Pedro Sanchez, Presidente del Governo della Spagna, ha esposto le nuove disposizioni in diretta nazionale.

A partire da lunedì 16 marzo alle ore 8:00 sarà vietato ogni spostamento dalla propria casa, salvo per andare a lavoro o per cause di forza maggiore.