Emergenza coronavirus, decreto non rispettato: oltre 400 denunciati a Milano

Emergenza coronavirus, decreto non rispettato: sono ben 431 le persone che ieri non hanno rispettato le regole a Milano

Ben 431 persone non sono rimaste a casa, violando dunque le regole imposte dal Governo durante le scorse settimane. Come riportato dalla Prefettura, su 7.426 persone controllate a Milano oltre 400 non hanno rispettato il decreto firmato dal Premier Conte.

Nonostante le pesanti restrizioni imposte per cercare di contenere il contagio da COVID-19, alcuni abitanti di Milano hanno ben pensato di uscire comunque di casa e andare incontro ad una denuncia da parte delle autorità.