Emergenza Coronavirus, Del Piero: «La beneficenza riguarda tutti»

Alex Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia da Los Angeles

Alex Del Piero è intervenuto nel corso dell’edizione serale di Sky Sport 24 per parlare di calcio e dell’emergenza Coronavirus. Ecco il suo commento sulle raccolte fondi in favore degli ospedali italiani.

«È una cosa fighissima, usando dei termini giovanili. Da quando è nata la chat la portiamo avanti con tutto quello che può caratterizzare le iniziative. Ci sono le risate, la vita personale… Questo è il focus delle chat. Ci divertiamo, parliamo anche di cose importanti dei singoli. Questa idea la vogliamo sostenere e portare avanti dando un contributo alla Croce rossa italiana, focalizzato sull’emergenza Coronavirus. Nello specifico oggi, oltre a tutto quello che già fatto, provvedono e assicurano trasporti straordinari o acquistano mascherine, tute e il kit che serve per ovviare a questa emergenza. È una cosa che va avanti passo dopo passo, ogni giorno cambia. Non c’è nessuna gara, la beneficenza riguarda tutti. Abbiamo parlato di questa iniziativa parlando con fusi orari diversi, vuole essere uno stimolo in più. Facciamo tutti parti di una grande squadra, vogliamo stimolare l’estero e far partecipare tutto il mondo perché l’Italia è uno dei Paesi più colpiti. Portiamo avanti le nostre promozioni sotto tutti i livelli, questo è qualcosa in più che riguarda un gruppo che si è ritrovato in questa vittoria incredibile e inaspettata. Vorremmo suscitare nelle persone che ci seguono la sensibilità al nostro Paese».