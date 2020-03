Il Coronavirus è stato dichiarato pandemia dall’OMS: ecco le parole del presidente degli USA Donald Trump sui provvedimenti presi

Donald Trump parla dei provvedimenti presi negli Stati Uniti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

TRUMP – «Abbiamo fatto incredibili progressi nella lotta al Coronavirus, sopratutto se pensiamo a come si sono mosse altre zone del mondo che non sono state capace di agire tempestivamente. L’Europa, come sapete, è ora il focolaio maggiore della pandemia come ha detto l’OMS e noi ci siamo mossi per tempo chiudendo gli ingressi dei cittadini europei e mandando in quarantena coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni nel Vecchio Continente. Abbiamo preso misure molto aggressive anche nei confronti della Cina e così abbiamo salvato tante vite umane. Riusciremo a superare questo problema grazie al lavoro di tutti, un lavoro straordinario. Dichiaro lo stato di emergenza nazionale e sono pronto a varare un piano da 50 miliardi di dollari da usare per fronteggiare il virus».