Emergenza Coronavirus, dietrofront Napoli: allenamenti sospesi

Emergenza Coronavirus, il Napoli cambia idea e sospende gli allenamenti fino a nuovo ordine: il comunicato ufficiale della società azzurra

Mercoledì il Napoli avrebbe dovuto fare ritorno a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti, come comunicato dal club. La società ha tuttavia cambiato idea, inoltrando una nuova nota in cui si annuncia quanto segue:

«La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19».