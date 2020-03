Emergenza Coronavirus, dimesso medico sociale della Sampdoria

La Sampdoria può sorridere: Amedeo Baldari, medico sociale blucerchiato positivo al Coronavirus, è stato dimesso dall’ospedale San Martino

Passi avanti per Amedeo Baldari, medico sociale della Sampdoria, nella lotta contro il Coronavirus. Il dottore quest’oggi è stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova.

Baldari ha pubblicato un post su Facebook in cui esulta così: «Sono stato dimesso, continuo le cure a casa..grazie a tutti per i messaggi le telefonate e l’affetto dimostrato..ne approfitto per fare gli auguri ad un collega ed amico che e’ stato ricoverato…forza fratello,non molliamo… avanti Marinai!!!».