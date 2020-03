Emergenza Coronavirus, ecco i provvedimenti dell’AIC

Stante la necessità di applicare le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare i divieti di cui al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e decreti attuativi, l’Associazione Italiana Calciatori comunica che l’Assemblea Elettiva, inizialmente fissata per il 27 aprile p.v., è sospesa e rinviata a data da destinarsi; per tale motivo i termini di presentazione delle candidature ai sensi dell’art. 16 Statuto sono parimenti da considerarsi sospesi.

L’AIC comunica che è stata disposta anche la sospensione dei termini di presentazione delle candidature nonché la sospensione e il rinvio a data da destinarsi delle assemblee del settore dilettanti per l’elezione dei delegati dei calciatori e delle calciatrici aventi diritto di partecipare alla prossima Assemblea Elettiva AIC.

L’AIC comunica infine che è stata disposta la sospensione dei termini di presentazione delle candidature nonché la sospensione e il rinvio a data da destinarsi delle assemblee per l’elezione dei tre delegati senior aventi diritto di partecipare alla prossima Assemblea Elettiva AIC».