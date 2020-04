Emergenza Coronavirus, la Federcalcio bielorussa va avanti: il comunicato

Emergenza Coronavirus: la federcalcio bielorussa va avanti e non ferma i campionati. Ecco il comunicato

La Federcalcio della Bielorussia va avanti e non si ferma per l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – «La nostra scelta è stata quella di proseguire il campionato, e nasce dai risultati che arrivano dal Ministero di Salute e dal Ministero dello Sport. Il Covid-19 non attacca i tutti paesi allo stesso modo, Uefa e Fifa hanno lasciato la libertà di scelta e non ci hanno mai obbligato a fermare il calcio, se poi i tifosi non hanno intenzione di andare allo stadio sono liberi di farlo. Stiamo comunque facendo di tutto per impedire i contagi, come l’inserimento del gel disinfettante e il controllo della temperatura a tutti quanti all’ingresso in campo».