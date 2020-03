Emergenza coronavirus, Fellaini positivo al tampone

Emergenza coronavirus, Marouane Fellaini è il primo giocatore in Cina a risultare positivo al tampone effettuato due giorni fa

Marouane Fellaini è il primi giocatore in Cina ad essere positivo al tampone del COVID-19. Il centrocampista dello Shandong Luneng, ex Manchester United, aveva effettuato il tampone lo scorso 20 marzo.

Il giocatore, come riportato da Sky Sport, era arrivato in treno a Jinan, nella provincia cinese di Shandong. Al momento non ci sono ulteriori novità sulle condizioni del giocatore che in passato ha vestito la maglia dei Red Devils.