Emergenza Coronavirus, Fenucci: «Clima di totale incertezza»

L’amministratore delegato del Bologna Fenucci ha evidenziato le difficoltà dei club durante questa emergenza Coronavirus

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato delle difficoltà organizzative e economiche delle squadre di Serie A durante l’emergenza Coronavirus.

«Pianificare in questo clima di totale incertezza non è semplice, anche perché la totale attenzione ora va riposta sulla questione sanitaria. In Lega discutiamo giornalmente su vari scenari analizzando i profili di rischio economico sia in caso di sospensione temporanea sia in caso di chiusura totale. Oggi continuare a parlare di campionati e format non è consono, è troppo presto. E’ inutile fare polemiche inutili».