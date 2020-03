Emergenza Coronavirus, Fiorentina sospende tutti gli accrediti stampa

La Fiorentina ha scelto di sospendere gli accrediti stampa fino ad inizio aprile dopo il decreto per gestire l’emergenza Coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato la sospensione degli accrediti stampa stagionali alla luce delle recenti disposizioni del governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ecco la nota della società viola.

«ACF Fiorentina informa tutti gli operatori della comunicazione che, a partire da oggi e per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 04.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse, sono sospesi, e pertanto non consentiranno l’accesso allo stadio, tutti gli accrediti stampa stagionali. La Fiorentina, nei prossimi giorni, comunicherà se ed in che modo, potrà essere possibile richiedere i pass per le partite a venire».