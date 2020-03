Emergenza Coronavirus, Fontana: «Chiudete tutto»

Il presidente della Regione Lombardia Fontana vuole inasprire le misure restrittive già imposte in Italia per il Coronavirus

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inviato una richiesta formale al premier Giuseppe Conte per inasprire le misure restrittive imposte in Italia dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

«Abbiamo chiesto la chiusura di tutto», ha detto il governatore lombardo ai microfoni di La7, ribadendo la necessità di aprire solamente le attività essenziali.