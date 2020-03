Emergenza Coronavirus: Formula 1, rinviati altri tre GP

La FIA ha annunciato l’annullamento di altri tre Gran Premi della stagione di Formula 1: «I Grand Prix di Germania, Spagna e Montecarlo sono stati rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus nel mondo».

Dopo Bahrain, Vietnam e Cina anche Germania, Spagna e Montecarlo affrontano con la sospensione delle attività sportive l’emergenza Coronavirus.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020