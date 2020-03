Emergenza Coronavirus, Galliani: «Ecco come mi immagino il ritorno»

Gallini ha una sua idea sul ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus: ecco le parole dell’ad del Monza

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato del ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a Teleradiostereo.

GALLIANI – «Se si tornerà a giocare in questa stagione? Non ho una risposta, anche le Olimpiadi sono state spostate all’anno prossimo. Quando si tornerà a giocare a calcio non si sa, sarà la comunità scientifica a comunicarcelo. Ho appreso da pochissimo che addirittura le Olimpiadi si giocheranno l’anno prossimo, dipende tutto dall’andamento del virus. E’ difficile ora che 80mila persone possano radunarsi a San Siro per assistere ad una partita. Credo che in un primo momento si giocherà a porte chiuse, poimagari si comincerà a riempire una poltroncina sì a l’altra no».