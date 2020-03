Emergenza Coronavirus, Gerrard: «Porte chiuse? Ci adegueremo»

Gerrard apre all’ipotesi porte chiuse: le parole dell’allenatore dei Glasgow Rangers sull’emergenza Coronavirus

Steven Gerrard si dice pronto a terminare il campionato scozzese a porte chiuse, qualora la Lega calcio dovesse permetterlo. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei Glasgow Rangers.

«Penso che sarebbe un vero peccato per tutti, in Europa e nel mondo, se i campionati e le coppe non dovessero essere portate a termine. Se ci viene detto che l’unico modo per finire il torneo è quello di giocare a porte chiuse, ci adegueremo».