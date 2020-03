Emergenza Coronavirus, Ghirelli: «Chi va in Serie B? Bisogna salvare il calcio»

Il commento di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in merito alle promozioni in Serie B dopo l’emergenza Coronavirus

Intervenuto ai microfoni di Tuttoc.com, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto duramente alle domande sulle promozioni in Serie B durante l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

«Chi andrà in Serie B? C’è un Paese disperato che cerca mascherine, piange i propri morti, non sa se tornerà ad avere un lavoro e noi litighiamo su promozioni e retrocessioni? Vorrei dire una cosa violenta, ma non voglio essere maleducato. Qua bisogna salvare il calcio in primis, altro che classifiche».