Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 9 giugno

Oggi, 9 giugno si registrano in totale 32.872 positivi con un decremento di -1.858 rispetto a ieri. I deceduti sono saliti invece a 34.043, con 79 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 168.646, con +2.062 guariti più di ieri. Si registra una diminuzione di -20 persone in terapia intensiva.