Emergenza coronavirus, il piano per salvare Tokyo 2020: idea porte chiuse, ma attenzione anche ai vari tagli

Il Comitato d’organizzazione dei Giochi Olimpici ha iniziato a lavorare sull’Olimpiade di Tokyo 2020. Non solo per capire se disputare o meno i giochi, in programma dal 24 luglio al 9 agosto, ma anche per far fronte ad eventuali emergenze.

Ci sono davvero tante ipotesi sul piatto: possibili gare a porte chiuse, ma anche tagli delle varie competizioni. Inoltre non si esclude nemmeno un rinvio al 2022. A riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters.