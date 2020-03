Emergenza Coronavirus, Immobile: «La nostra vita è cambiata»

Il commento di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e capocannoniere della Serie A, sull’emergenza Coronavirus

Attraverso una diretta Instagram insieme alla pagina Chiamarsi Bomber, Ciro Immobile ha parlato dell’emergenza Coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla sua quotidianità.

«È cambiata la vita di tutti noi, sono sempre a casa. Quando vado a fare la spesa vado solo, uso mascherina e guanti ma faccio in modo di non uscire tutti i giorni. Allenamento? Ho qualche elastico, peso, tapis-roulant, cerco di fare quello che di solito facciamo in campo, faccio il massimo. Ho il pallone della tripletta con la Sampdoria, mi metto a palleggiare. Alimentazione? Cerco di tenermi un po’, la sera un po’ più leggero, a pranzo insalata, un po’ di riso. Stasera però facciamo gli arrosticini».