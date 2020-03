Emergenza coronavirus, in Francia Canal+ diventa gratis per tutti. La tv francese ha messo in chiaro i propri canali

L’emittente francese Canal+ ha deciso di aprire i propri canali. Tutto in chiaro, fino al termine dell’emergenza coronavirus: queste le disposizioni per chi non ha un abbonamento. Per chi è già cliente, invece, serie Tv e cinema saranno fruibili gratuitamente.