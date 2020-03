Emergenza Coronavirus, Ogbonna: «Orgoglioso dell’Italia»

Angelo Ogbonna, ex difensore di Torino e Juventus, ha espresso le sue opinioni per l’emergenza Coronavirus: le sue parole

OGBONNA – «Sono contento e sollevato che si sia bloccato tutto, anche i campionati minori: sembrava quasi che si volesse ignorare un problema così grave. Non è una questione che riguarda il calcio, ma è radicata nella mentalità del Paese. Da italiano all’estero sono profondamente orgoglioso di quello che sta facendo il mio Paese. Ci possono criticare su tante cose, ma sulla sanità credo che siamo tra i migliori al mondo. E comunque le notizie su quello che accade in Italia girano da giorni e ci sono strumenti che ti mettono al corrente in tempo reale: il problema forse è che noi conosciamo l’inglese, mentre gli inglesi non conoscono l’italiano».