Emergenza Coronavirus, Italia femminile bloccata in Portogallo

La nazionale italiana femminile è bloccata in Portogallo: annullato il volo charter verso l’Italia causa Coronavirus

L’Italia femminile è attualmente bloccata in Portogallo, dove oggi avrebbe dovuto disputare la finale di Algarve Cup contro la Germania. Da mezzanotte è scattato il divieto di volo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il charter previsto in partenza per questa mattina è stato cancellato e la formazione di Milena Bertolini è in attesa di ulteriore aggiornamenti.