Emergenza Coronavirus, Kjaer: «Rinvio Europei? E’ la scelta giusta»

Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca, commenta la decisione dell’UEFA di rimandare l’Europeo a causa dell’emergenza Coronavirus

Interpellato da TV2, Simon Kjaer ha espresso il suo parere riguardo alla scelta dell’UEFA di rinviare Euro 2020.

«La UEFA ha preso la giusta decisione e noi della Nazionale della Danimarca la sosteniamo completamente. Semplicemente non puoi giocare quel torneo. La vita e la morte sono molto più importanti del calcio. Situazione in Italia? E’ grave. Auguro a tutti il meglio e spero che tutti si prendano cura l’uno dell’altro. In questa situazione dobbiamo seguire le istruzioni del governo, delle autorità e degli esperti. Le persone stanno lavorando duramente per salvare vite, ognuno di noi deve fare la cosa giusta e fare quello che ci viene detto e stare a casa».