Emergenza coronavirus, la Champions League a metà luglio. Prima si giocheranno e si termineranno i campionati nazionali

Prima i campionati, poi si penserà all’Europa. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha evidenziato quali saranno, in linea di massima, le date per poter tornare in campo.

In Italia, almeno per il momento, si parla di scendere in campo durante i primi giorni di giugno, anche perché si allontana sempre di più l’ipotesi di ripartire nuovamente a maggio. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive.