Emergenza coronavirus, la F1 si ferma: cancellato il GP dell’Australia

Si ferma anche la Formula 1. La comunicazione ufficiale è arrivata nella notte, il Gran Premio dell’Australia è stato definitivamente cancellato. La positività di un membro della McLaren e il ritiro della scuderia stessa dal GP australiano hanno contribuito alla decisione ufficiale, comunicata sui canali social. Ecco il comunicato:

The Australian Grand Prix Corporation confirms the Formula 1 Australian Grand Prix is cancelled immediately. https://t.co/m3Wgg1UuIS

— Australian Grand Prix #AusGP (@ausgrandprix) March 13, 2020