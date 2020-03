Emergenza Coronavirus, la figlia di Percassi: «Italia, un pensiero per Bergamo»

Emergenza Coronavirus, la figlia di Percassi lancia l’iniziativa su Instagram: «Italia, un pensiero e un applauso agli eroi»

Un pensiero per chi non ce l’ha fatta. Ma anche per chi ascolta i rumori delle macchine che tengono in vita, a chi ha perso i propri cari e a chi è stanco e vuole piangere. Questo il messaggio di Federica Percassi, figlia del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi.

Un’iniziativa che «chiama l’Italia»: lunedì, dalle 11.45 alle 12.00, un momento per riflettere sul momento che sta attraversando l’Italia. E poi un lungo applauso per una città, e una nazione, arrivata allo stremo.