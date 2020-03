Emergenza coronavirus, la Reggiana sospende le attività fino a lunedì

Emergenza coronavirus, la Reggiana conferma la sospensione delle attività fino a lunedì. Si attendono i risultati del test

Ennesimo comunicato da parte della Reggiana, la società ha deciso di prolungare fino a lunedì lo stop delle attività. Si attende l’esito delle analisi per capire se ci sono positività. Ecco la nota del club:

«Facendo seguito al Comunicato Stampa 113 diffuso in data 5 Marzo 2020, Reggio Audace F.C. rende noto che in attesa degli esiti clinici sugli accertamenti svolti – in arrivo presumibilmente nella giornata di lunedì – l’attività sportiva resta sospesa in via precauzionale. Saranno forniti in seguito dettagli su modi e tempi per la ripresa degli allenamenti».